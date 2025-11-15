L'RNA più antico estratto da un cucciolo di mammut perfettamente conservato | suggerisce come è morto
I ricercatori sono riusciti a estrarre l'RNA più antico di sempre da un cucciolo di mammut lanoso di 39.000 anni, Yuka, recuperato in Siberia nel 2010. Ecco cosa ci racconta l'acido ribonucleico sulla sua morte. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
? Frana l’edificio medievale nel cuore antico della capitale, due cedimenti strutturali durante i lavori di restauro: una nube di polvere, boati e paura. Il 66enne romeno Octay Stroici estratto vivo dalle macerie dopo 11 ore di scavi è morto in ospedale. Salvati al - facebook.com Vai su Facebook
L’RNA più antico estratto da un cucciolo di mammut perfettamente conservato: suggerisce come è morto - I ricercatori sono riusciti a estrarre l’RNA più antico di sempre da un cucciolo di mammut lanoso di 39. fanpage.it scrive
Svalbard, alla ricerca di RNA antico - Emerge dal ghiaccio come un totem, quasi una suggestione kubrickiana. Come scrive rainews.it