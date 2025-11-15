Lookman ha già detto sì per gennaio | ecco chi l’ha convinto

Il nigeriano può lasciare l’Atalanta nella prossima sessione di mercato e avrebbe già dato la sua parola E’ stato uno dei nomi più chiacchierati dell’ultimo mercato estivo e, con l’avvicinarsi della sessione invernale, il nome di Ademola Lookman torna ad essere al centro delle voci. Lookman al Galatasaray: il giocatore avrebbe già detto sì (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il nigeriano sta vivendo settimane tormentate in maglia Atalanta. Prima la volontà di andare via, poi l’infortunio e, infine, un episodio con Juric nella vittoria di Marsiglia, con attimi di tensione tra il giocatore e il tecnico al momento della sostituzione. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Lookman ha già detto sì per gennaio: ecco chi l’ha convinto

