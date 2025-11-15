L’avevano annunciato, e lo hanno fatto: ieri sera i Kiss si sono riuniti a Las Vegas, per due concerti, uno acustico e uno elettrico. La loro presenza era prevista per celebrare insieme al pubblico il cinquantesimo anniversario della Kiss Army, il fan club ufficiale del gruppo. Eric Singer, Gene Simmons, Paul Stanley e Tommy Thayer si sono dedicati per un weekend a performance, giochi musicali e incontri con il loro fandom. Durante il set acustico, la band ha eseguito i seguenti brani: Comin’ Home See You Tonite A World Without Heroes Hard Luck Woman Christine Sixteen Nothin’ to Lose Goin’ Blind Hide Your Heart Plaster Caster Beth Love Her All I Can Reunion dei Kiss a Las Vegas: l’omaggio ad Ace Frehley. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’omaggio dei Kiss ad Ace Frehley