LIVE Sinner-De Minaur 7-5 6-2 ATP Finals 2025 in DIRETTA | l’azzurro dilaga nel 2° set e torna in finale per la terza volta

16.39 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di serata. Un saluto sportivo. 16.38 Sinner ha servito il 75% di prime, ottenendo l'84% dei punti. La resa con la seconda non è stata esaltante: 47%. 16.37 7 ace per Sinner, 8 per De Minaur. 16.35 Sinner ha sconfitto De Minaur per 7-5, 6-2. 30 vittorie consecutive a livello indoor. Domani, alle ore 18.00, affronterà Alcaraz o Auger-Aliassime nell'atto conclusivo. 6-2 Servizio e diritto incrociato vincente.

