L’Italrugby spaventa il Sudafrica azzurri sconfitti 14-32 nella seconda gara delle Quilter Nations Series

Feedpress.me | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italrugby di Gonzalo Quesada tiene testa agli Springboks, campioni del mondo, davanti a oltre trentaduemila tifosi all’Allianz Stadium di Torino nella seconda gara delle Quilter Nations Series, chiusa sul 14-32 per il Sudafrica. Gli azzurri non riescono a ripetere l’impresa di Udine contro l'Australia: i quattro volte iridati, reduci dal successo sulla Francia, centrano un’altra vittoria. 🔗 Leggi su Feedpress.me

l8217italrugby spaventa il sudafrica azzurri sconfitti 14 32 nella seconda gara delle quilter nations series

© Feedpress.me - L’Italrugby spaventa il Sudafrica, azzurri sconfitti 14-32 nella seconda gara delle Quilter Nations Series

Leggi anche questi approfondimenti

l8217italrugby spaventa sudafrica azzurriL’Italrugby spaventa il Sudafrica, azzurri sconfitti 14-32 nella seconda gara delle Quilter Nations Series - L’Italrugby di Gonzalo Quesada tiene testa agli Springboks, campioni del mondo , davanti a oltre trentaduemila tifosi all’Allianz Stadium di Torino nella ... Secondo msn.com

l8217italrugby spaventa sudafrica azzurriItalia, occasione buttata! Spaventa un Sudafrica in 14, ma a Torino passano gli Springboks - I campioni del mondo (con un uomo in meno per 70 minuti) soffrono molto più del previsto, ma alla fine vincono 32- Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: L8217italrugby Spaventa Sudafrica Azzurri