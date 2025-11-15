L’Italrugby spaventa il Sudafrica azzurri sconfitti 14-32 nella seconda gara delle Quilter Nations Series
L’Italrugby di Gonzalo Quesada tiene testa agli Springboks, campioni del mondo, davanti a oltre trentaduemila tifosi all’Allianz Stadium di Torino nella seconda gara delle Quilter Nations Series, chiusa sul 14-32 per il Sudafrica. Gli azzurri non riescono a ripetere l’impresa di Udine contro l'Australia: i quattro volte iridati, reduci dal successo sulla Francia, centrano un’altra vittoria. 🔗 Leggi su Feedpress.me
