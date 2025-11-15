L' incidente mortale del riberese Stefano Bruccoleri indagato il conducente dell' autocarro
È stato iscritto nel registro degli indagati - per l'ipotesi di reato di omicidio stradale - il conducente del camion che lo scorso giovedì mattina ha avuto un incidente sulla strada statale 115, nel tratto compreso tra Borgo Bonsignore e il centro abitato di Ribera. A perdere la vita, sul colpo. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Centauro riberese muore in un incidente stradale: aveva deciso di vendere la moto appena dieci giorni prima - Aveva messo in vendita la sua moto, una grossa Benelli TRK 502, appena 10 giorni fa il centauro riberese deceduto oggi. Scrive ilvespro.it
Incidente stradale, muore un motociclista di 40 anni nello scontro con un autocarro - Occidentale Sicula” al km 141,900, a Ribera, in provincia di Agrigento. Segnala blogsicilia.it
Sicilia sotto shock per l’ennesima vittima della strada, addio a Stefano Bruccoleri - Sotto shock la comunità di Ribera, in provincia di Agrigento, dopo la morte di Stefano Bruccoleri – musicista con la passione delle moto - Scrive msn.com