L' inchiesta sulla Sanità la Dc si smarca da Cuffaro | Le responsabilità penali sono personali basta infamare il nostro partito
"Si sta facendo strada, usando il clamore mediatico, in una parte dell'opinione pubblica, un'idea profondamente distorta e pericolosa, quella secondo cui un partito politico in quanto tale possa essere etichettato come 'sistema criminale'. Si tratta di un'affermazione grave, fuorviante e lesiva. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
