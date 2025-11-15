Leonardo Fiorini precipitato dal b&b la svolta dall' autopsia | Violenta colluttazione prima del volo mortale

Leggo.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati ad una violenta colluttazione. E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi all'Istituto di medicina legale. 🔗 Leggi su Leggo.it

leonardo fiorini precipitato dal bampb la svolta dall autopsia violenta colluttazione prima del volo mortale

© Leggo.it - Leonardo Fiorini precipitato dal b&b, la svolta dall'autopsia: «Violenta colluttazione prima del volo mortale»

Altri contenuti sullo stesso argomento

leonardo fiorini precipitato bampbL’autopsia su Leonardo Fiorini conferma: violenta lite prima della caduta dal B&b a Roma - Per la morte del 27enne è ai domiciliari l’amico David Stojanovic, 25 anni, che ha raccontato di aver provato a impedire il volo. Secondo quotidiano.net

leonardo fiorini precipitato bampbLeonardo Fiorini precipitato dal b&b, la svolta dall'autopsia: «Violenta colluttazione prima del volo mortale» - E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi all'Istituto di medicina ... Secondo msn.com

leonardo fiorini precipitato bampbSi chiamava Leonardo Fiorini, il 27enne precipitato dal balcone di un b&b a Roma: arrestato un 25enne. I due amici stavano litigando - Prima la violenta lite all’interno della camera di un b&b della Capitale e poi il volo di circa dodici metri dal balcone al terzo piano di una palazzina ... Riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Leonardo Fiorini Precipitato Bampb