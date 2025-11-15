Leonardo Fiorini precipitato da un b&b a Roma | Prima del volo violenta colluttazione

“Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati ad una violenta colluttazione”. I primi risultati dell’ autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini, 27enne morto dopo essere precipitato da un bed&breakfast a Roma, evidenziano che il giovane avrebbe effettivamente litigato con qualcuno, secondo l’Istituto di medicina legale della Sapienza. Al momento per questa vicenda è in stato di arresto David Stojanovic, il 25enne che era nella stessa stanza di Fiorini nel b&b di via San Calepodio, nel quartiere romano di Monteverde. Le verifiche hanno, quindi, confermato quanto emerso anche dal racconto dei testimoni: prima della caduta i due stavano affrontandosi fisicamente anche sul terrazzo dell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

