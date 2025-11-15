Leonardo Fiorini precipitato da un b&b a Roma | Prima del volo violenta colluttazione
“Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati ad una violenta colluttazione”. I primi risultati dell’ autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini, 27enne morto dopo essere precipitato da un bed&breakfast a Roma, evidenziano che il giovane avrebbe effettivamente litigato con qualcuno, secondo l’Istituto di medicina legale della Sapienza. Al momento per questa vicenda è in stato di arresto David Stojanovic, il 25enne che era nella stessa stanza di Fiorini nel b&b di via San Calepodio, nel quartiere romano di Monteverde. Le verifiche hanno, quindi, confermato quanto emerso anche dal racconto dei testimoni: prima della caduta i due stavano affrontandosi fisicamente anche sul terrazzo dell’appartamento. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Aiutatemi, correte! Portate giù i materassi, sfondate la porta, datemi una mano" Sarebbero state queste le urla disperate di David Stojanvic, il venticinquenne arrestato con l'accusa di omicidio per la morte dell'amico Leonardo Fiorini. I due si trovavano in casa - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo Fiorini caduto dal balcone del B&B, i vicini: «Era nudo, l'amico lo reggeva per le caviglie, poi è precipitato» Vai su X
L’autopsia su Leonardo Fiorini conferma: violenta lite prima della caduta dal B&b a Roma - Per la morte del 27enne è ai domiciliari l’amico David Stojanovic, 25 anni, che ha raccontato di aver provato a impedire il volo. Riporta quotidiano.net
Leonardo Fiorini precipitato dal b&b, la svolta dall'autopsia: «Violenta colluttazione prima del volo mortale» - E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi all'Istituto di medicina ... Secondo msn.com
Si chiamava Leonardo Fiorini, il 27enne precipitato dal balcone di un b&b a Roma: arrestato un 25enne. I due amici stavano litigando - Prima la violenta lite all’interno della camera di un b&b della Capitale e poi il volo di circa dodici metri dal balcone al terzo piano di una palazzina ... Riporta msn.com