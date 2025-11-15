Leonardo Fiorini morto cadendo dal balcone | dall’autopsia emersi evidenti segni di colluttazione
I primi risultati dell’autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini, il 27enne precipitato dal balcone di un b&b al terzo piano in zona Monteverde, a Roma, confermerebbero le testimonianze di chi ha parlato di una violenta lite prima della caduta. Secondo quanto emerso dall’esame autoptico, svolto all’istituto di medicina legale della Sapienza, infatti, i medici legali avrebbero riscontrato evidenti segni di colluttazione, confermando che le cause della morte sono state le lesioni riportate nell’impatto. L’autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini: «Evidenti segni di colluttazione». In particolare, sarebbero almeno due i testimoni che hanno riferito di aver visto Fiorini, originario di Isola Liri, nel Frusinate, litigare sul balcone con David Stojanovic, il 25enne di origini albanesi arrestato che si trova ora ai domiciliari. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
