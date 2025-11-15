Leonardo Fiorini l' autopsia | Violenta colluttazione prima del volo giù dal balcone
Una violenta lite, poi una colluttazione. Sarebbe questa la descrizione degli attimi che hanno preceduto la caduta di Leonardo Fiorini dal b&b a Roma, in zona Monteverde, che gli è. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Leggi anche questi approfondimenti
"Aiutatemi, correte! Portate giù i materassi, sfondate la porta, datemi una mano" Sarebbero state queste le urla disperate di David Stojanvic, il venticinquenne arrestato con l'accusa di omicidio per la morte dell'amico Leonardo Fiorini. I due si trovavano in casa - facebook.com Vai su Facebook
Leonardo Fiorini caduto dal balcone del B&B, i vicini: «Era nudo, l'amico lo reggeva per le caviglie, poi è precipitato» Vai su X
Leonardo Fiorini, l'autopsia: «Violenta colluttazione prima del volo giù dal balcone» - Sarebbe questa la descrizione degli attimi che hanno preceduto la caduta di Leonardo Fiorini dal b&b a Roma, in zona Monteverde, che gli ... Riporta msn.com
Precipita da b&b, prima del volo violenta colluttazione - Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati ad una violenta colluttazione. Secondo espansionetv.it
Cade dal balcone a 27 anni, arrestato un amico per omicidio: cosa sappiamo sulla morte di Leonardo Fiorini a Monteverde - Continuano le indagini per la morte di Leonardo Fiorini, il 27enne precipitato dal palazzo a Monteverde vecchio e morto sul colpo ... fanpage.it scrive