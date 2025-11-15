Leonardo Fiorini arrivano gli esiti dell’autopsia | confermata la colluttazione prima della caduta dal balcone
Si parla di lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati una violenta colluttazione, nell’esito dei primi risultati dell’autopsia sul corpo di Leonardo Fiorini. L’esame autoptico è stato svolto nella giornata odierna all’Istituto di medicina legale della Sapienza, ed è stato disposto per comprendere i retroscena dietro la drammatica morte del giovane di 27 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
"Aiutatemi, correte! Portate giù i materassi, sfondate la porta, datemi una mano" Sarebbero state queste le urla disperate di David Stojanvic, il venticinquenne arrestato con l'accusa di omicidio per la morte dell'amico Leonardo Fiorini.
