Leonardo Fiorini arrivano gli esiti dell’autopsia | confermata la colluttazione prima della caduta dal balcone

15 nov 2025

Si parla di lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati una violenta colluttazione, nell’esito dei primi risultati dellautopsia sul corpo di Leonardo Fiorini. L’esame autoptico è stato svolto nella giornata odierna all’Istituto di medicina legale della Sapienza, ed è stato disposto per comprendere i retroscena dietro la drammatica morte del giovane di 27 . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

