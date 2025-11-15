Leader eccezionale Anche l' Economist incorona Giorgia Meloni

Giorgia Meloni continua a collezionare apprezzamenti a livello internazionali. Questa è la volta dell’ Economist: il responsabile per l’Europa Christopher Lockwood ha posto l’accento sulla stabilità dell’attuale governo italiano e sul percorso politico del presidente del Consiglio. In apertura, il giornalista ha osservato che la "Meloni ha ottenuto qualcosa che molti pochi premier italiani hanno ottenuto: stabilità politica", ricordando che l’esecutivo guidato dalla leader di FdI ha recentemente superato i tre anni di attività, diventando uno dei più longevi della Repubblica nonché "il premier più longevo in circa 15 anni". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Leader eccezionale". Anche l'Economist incorona Giorgia Meloni

