Le stazioni dei Carabinieri della Tuscia ringiovaniscono | 11 nuovi ingressi per il Comando

Viterbotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine del corso di formazione, undici nuovi Carabinieri sono stati destinati dal Comando Legione “Lazio” a diverse stazioni della provincia di Viterbo, “ringiovanendo” le fila dell’Arma viterbese. I giovani, 7 uomini e 4 donne, provenienti da diverse regioni d’Italia, hanno affrontato con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

stazioni carabinieri tuscia ringiovanisconoUndici nuovi carabinieri a disposizione per la stazioni della Tuscia - NewTuscia – VITERBO – Al termine del corso di formazione, undici nuovi Carabinieri sono stati destinati dal Comando Legione “Lazio” a diverse Stazioni della provincia, “ringiovanendo” le fila dell’Arm ... newtuscia.it scrive

Carabinieri, una rete capillare. Stazioni e servizi di pattuglia per il controllo del territorio - Tra pochi giorni si festeggerà il 211° Anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri e, per l’occasione, il Comando Provinciale Carabinieri di Lucca vuole mostrarsi senza filtri illustrando ... Da lanazione.it

Otto marescialli allievi in tirocinio nelle stazioni carabinieri della provincia - Otto Marescialli Allievi del 13° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze sono stati accolti questa mattina presso il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti per ... Riporta ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Stazioni Carabinieri Tuscia Ringiovaniscono