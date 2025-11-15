Le stazioni dei Carabinieri della Tuscia ringiovaniscono | 11 nuovi ingressi per il Comando
Al termine del corso di formazione, undici nuovi Carabinieri sono stati destinati dal Comando Legione “Lazio” a diverse stazioni della provincia di Viterbo, “ringiovanendo” le fila dell’Arma viterbese. I giovani, 7 uomini e 4 donne, provenienti da diverse regioni d’Italia, hanno affrontato con. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
