Le stazioni dei Carabinieri della Tuscia ringiovaniscono | 11 nuovi ingressi per il Comando
Al termine del corso di formazione, undici nuovi Carabinieri sono stati destinati dal Comando Legione "Lazio" a diverse stazioni della provincia di Viterbo, "ringiovanendo" le fila dell'Arma viterbese. I giovani, 7 uomini e 4 donne, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno affrontato con.
