Le energie rinnovabili al centro dell' incontro Facciamo luce del Movimento 5 Stelle

Nella serata di ieri, la Sala S. Caterina di Forlì ha ospitato l’incontro pubblico “Rinnovabili: facciamo luce”, promosso dal Gruppo Territoriale del Movimento 5 Stelle di Forlì. L’evento ha registrato una significativa affluenza, con la partecipazione di cittadini, associazioni, comitati e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

