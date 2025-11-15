L’autopsia su Leonardo Fiorini conferma | violenta lite prima della caduta dal B&B a Roma
Roma, 15 novembre 2025 – Leonardo Fiorini, il 27enne del Frusinate precipitato dal b&b di via San Calepodio, nel quartiere romano di Monteverde, è morto a causa delle lesioni riportate nella caduta, ma sul suo corpo sono presenti anche e videnti segni di colluttazione. È quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta all'istituto di medicina legale della Sapienza. Appare dunque confermato quanto riferito da alcuni testimoni che avevano visto la vittima litigare sul balcone con David Stojanovic, il 25enne di origini albanesi arrestato e attualmente ai domiciliari. Anche su di lui, così come sul corpo della vittima, la procura di Roma, che procede per omicidio, ha disposto esami tossicologici per accertare l'eventuale assunzione di droga. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
