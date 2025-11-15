L' autopsia conferma | tra David e Leonardo ci fu una lite

Agi.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati a una violenta colluttazione: questo è quanto emerge dai risultati preliminari dell'esame autoptico - disposto dai PM di Roma - che è stato svolto oggi all'Istituto di medicina legale dell'Università La Sapienza sul corpo del 27enne Leonardo Fiorini morto dopo essere precipitato da un B&B nella zona di Monteverde, a Roma. Per questa vicenda è in stato di arresto il 25enne David Stojanovic. Le verifiche hanno, quindi, confermato quanto emerso anche dal racconto dei diversi testimoni ascoltati: prima della caduta i due stavano litigando anche con spinte sul terrazzo dell'appartamento. 🔗 Leggi su Agi.it

l autopsia conferma tra david e leonardo ci fu una lite

© Agi.it - L'autopsia conferma: tra David e Leonardo ci fu una lite

News recenti che potrebbero piacerti

autopsia conferma david leonardoL’autopsia su Leonardo Fiorini conferma: violenta lite prima della caduta dal B&b a Roma - Per la morte del 27enne è ai domiciliari l’amico David Stojanovic, 25 anni, che ha raccontato di aver provato a impedire il volo. Lo riporta quotidiano.net

autopsia conferma david leonardoLeonardo Fiorini precipitato dal b&b, la svolta dall'autopsia: «Violenta colluttazione prima del volo mortale» - E' quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia svolta oggi all'Istituto di medicina ... Come scrive ilmattino.it

autopsia conferma david leonardoLeonardo Fiorini, l'autopsia: «Violenta colluttazione prima del volo giù dal balcone» - Sarebbe questa la descrizione degli attimi che hanno preceduto la caduta di Leonardo Fiorini dal b&b a Roma, in zona Monteverde, che gli ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Autopsia Conferma David Leonardo