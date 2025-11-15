L' autopsia conferma | tra David e Leonardo ci fu una lite
AGI - Lesioni traumatiche da caduta e segni sul corpo legati a una violenta colluttazione: questo è quanto emerge dai risultati preliminari dell'esame autoptico - disposto dai PM di Roma - che è stato svolto oggi all'Istituto di medicina legale dell'Università La Sapienza sul corpo del 27enne Leonardo Fiorini morto dopo essere precipitato da un B&B nella zona di Monteverde, a Roma. Per questa vicenda è in stato di arresto il 25enne David Stojanovic. Le verifiche hanno, quindi, confermato quanto emerso anche dal racconto dei diversi testimoni ascoltati: prima della caduta i due stavano litigando anche con spinte sul terrazzo dell'appartamento. 🔗 Leggi su Agi.it
