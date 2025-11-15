Lautaro Inter il Toro di ritorno dagli impegni con l’Argentina con un compagno d’eccezione! E i tifosi sognano… – FOTO

di Giuseppe Colicchia Lautaro Inter, il Toro di ritorno dagli impegni con l’Argentina con un compagno d’eccezione! E i tifosi sognano il colpo di mercato – FOTO. Dopo la brillante prestazione nell’amichevole di Luanda contro l’Angola, la sosta di Lautaro Martinez è già finita. Il Commissario Tecnico dell’Argentina, Lionel Scaloni, ha concesso il “rompete le righe” ai suoi giocatori, e il capitano dell’ Inter si è subito rimesso in viaggio per tornare in Italia. Il “Toro” è atteso ad Appiano Gentile martedì, in netto anticipo rispetto alle consuete tabelle di marcia sudamericane. Una notizia eccellente per il tecnico nerazzurro, Cristian Chivu, che potrà preparare con calma l’attesissimo derby contro il Milan, potendo contare sul suo leader offensivo per quasi tutta la settimana. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lautaro Inter, il Toro di ritorno dagli impegni con l’Argentina con un compagno d’eccezione! E i tifosi sognano… – FOTO

