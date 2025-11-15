Latina via Epitaffio | è Giuseppe Coco la vittima dell’incidente in moto Il 51enne era un creativo molto conosciuto in città
ABBONATI A DAYITALIANEWS È Giuseppe Coco, 51 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto in via Epitaffio, alle porte di Latina. Creativo e grafico pubblicitario, Coco viveva da tempo a Latina Scalo, dove era conosciuto e apprezzato per la sua professionalità e il carattere solare. Padre di due figlie, lascia un vuoto profondo nella comunità locale, che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia. Il pubblico ministero di turno, dopo gli accertamenti della Polizia Locale, non ha disposto l’autopsia, consentendo che la salma fosse restituita ai familiari per le esequie, che si terranno nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Tre esempi di un solo stile inconfondibile. Range Rover è status, potenza e raffinatezza, in qualunque configurazione, in ogni situazione. ? Scopri tutta la gamma Range Rover da Bodema Land Rover – Via Epitaffio, 39 – Latina. #BodemaAuto - facebook.com Vai su Facebook
Latina, perde il controllo della moto e muore sul colpo: tragedia in via Epitaffio - Incidente mortale a Latina: un motociclista di 51 anni perde la vita in via Epitaffio dopo uno sbandamento e un impatto contro un albero. Riporta latinaquotidiano.it
Incidente in via Epitaffio a Latina: morto un motociclista di 51 anni - Un uomo di 51 anni ha perso la vita intorno alle 14 di oggi in via Epitaffio, poco dopo l'incrocio con strada Congiunte Destre e Sinistre, alle porte di Latina. Scrive msn.com
Latina, motociclista perde la vita in un tragico incidente su via Epitaffio - Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo via Epitaffio a Latina, dove da quanto si ... Secondo latinapress.it