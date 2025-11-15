Latina via Epitaffio | è Giuseppe Coco la vittima dell’incidente in moto Il 51enne era un creativo molto conosciuto in città

ABBONATI A DAYITALIANEWS È Giuseppe Coco, 51 anni, la vittima del tragico incidente stradale avvenuto in via Epitaffio, alle porte di Latina. Creativo e grafico pubblicitario, Coco viveva da tempo a Latina Scalo, dove era conosciuto e apprezzato per la sua professionalità e il carattere solare. Padre di due figlie, lascia un vuoto profondo nella comunità locale, che in queste ore si è stretta attorno alla famiglia. Il pubblico ministero di turno, dopo gli accertamenti della Polizia Locale, non ha disposto l’autopsia, consentendo che la salma fosse restituita ai familiari per le esequie, che si terranno nei prossimi giorni. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

