Latina tragedia sulla via Epitaffio | muore un motociclista di 51 anni dopo un violento impatto contro un albero

Un drammatico incidente si è verificato nel primo pomeriggio di oggi lungo via Epitaffio, alle porte di Latina, dove un motociclista di 51 anni ha perso la vita dopo essere finito fuori strada con la sua due ruote. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando in direzione Latina Scalo quando, poco dopo l'incrocio con strada Congiunte, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sul bordo della carreggiata e schiantandosi contro un pino. Inutili i tentativi di soccorso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza e un elicottero, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare.

