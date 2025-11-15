L’arte di tenere insieme tradizione e innovazione | a Firenze premiato l’editore de La Settimana Enigmistica

Il Premio Centum 2025 dell’Unione Imprese Centenarie Italiane assegnato a Francesco Baggi Sisini per la storica rivista che da oltre novant’anni allena l’intelligenza degli italiani. Firenze, 15 novembre 2025. C’è chi con le parole costruisce enigmi e chi con la sua visione porta avanti una lunga storia di tradizione e cultura italiana. Entrambi i talenti appartengono a Francesco Baggi Sisini, presidente della casa editrice della Settimana Enigmistica, a cui l’ Unione Imprese Centenarie Italiane ha assegnato oggi il Premio Centum 2025. La cerimonia si è svolta a Firenze, all’Auditorium della Fondazione CR Firenze di via Folco Portinari, nel corso del c onvegno annuale dell’Unione dedicato al tema “Longevità aziendale e costruzione del futuro – Heritage, Intelligenza Artificiale e Persone”. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it