L' arte della gastronomia l’Accademia italiana della cucina premia quattro realtà del territorio teatino
«Fa’ del tuo cibo la tua medicina»: il celebre aforisma di Ippocrate, citato dal prefetto di Chieti, Gaetano Cupello, nella sua introduzione ha fatto da fil rouge dell’evento culturale organizzato dalla delegazione di Chieti dell’Accademia Italiana della Cucina, guidata da Nicola D’Auria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
