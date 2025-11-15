L’altare del Crocifisso Datini restituito alla città di Prato dopo 3 secoli

(Adnkronos) – Dopo tre secoli è tornato a far bella mostra di sé l’altare del Crocifisso Datini, testimonianza diretta della profonda devozione e del mecenatismo del celebre mercante di Prato. Si tratta del recupero di un ritrovamento eccezionale, avvenuto nel corso del grande progetto di restauro che ha riguardato la chiesa di San Francesco, antico . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

