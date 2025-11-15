L' allenatore viterbese che dovrà scoprire i migliori talenti del volley laziale
Con apposita delibera la Federvolley del Lazio ha nominato gli staff di allenatori del Centro di qualificazione regionale maschile e femminile per quel che riguarda la stagione 2025-2026. Tra i nomi resi pubblici per il settore maschile c’è quello di Bruno Morganti, personaggio che la Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
