L' allenatore viterbese che dovrà scoprire i migliori talenti del volley laziale

Viterbotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con apposita delibera la Federvolley del Lazio ha nominato gli staff di allenatori del Centro di qualificazione regionale maschile e femminile per quel che riguarda la stagione 2025-2026. Tra i nomi resi pubblici per il settore maschile c’è quello di Bruno Morganti, personaggio che la Tuscia. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

