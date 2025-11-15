L’Aeronautica Militare a sostegno dell’iniziativa benefica In Farmacia per i Bambini

Fiumicino, 15 novembre 2025 – Anche quest’anno, l’ Aeronautica Militare ha partecipato all’iniziativa “ In Farmacia per i Bambini ”, il tradizionale appuntamento di solidarietà organizzato su tutto il territorio nazionale dalla Fondazione Francesca Rava – NPH Italia Onlus. In occasione della “ Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ”, la Base logistica dell’AM di Fiumicino ha supportato l’iniziativa garantendo, nelle principali farmacie del territorio la presenza di proprio personale volontario per accogliere i clienti e mostrare la carta dei diritti dei bambini con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sui diritti dei minori e raccogliere farmaci da banco, alimenti per l’infanzia e prodotti pediatrici destinati ai bambini che vivono in condizioni di povertà sanitaria. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

