L' Adda che si accende di storie | a Imbersago il primo totem di Identità Fluenti

Leccotoday.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da secoli l'Adda è un fiume-confine e, insieme, un ponte: tra province, paesaggi, mestieri, dialetti. Lungo le sue anse l'acqua tiene insieme memoria industriale e natura, Leonardo e le centrali elettriche, i santuari e il traghetto che taglia il riflesso verde del fiume. Qui l'identità non è mai. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

