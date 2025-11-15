Se ultimamente i tuoi piatti escono dalla lavastoviglie con residui di cibo o strani odori, probabilmente il problema non è la macchina che sta per arrendersi. Molto più spesso, si tratta semplicemente di sporco accumulato che blocca il funzionamento ottimale dell’elettrodomestico. La buona notizia? Bastano pochi semplici interventi per riportarla a nuovo. Perché la lavastoviglie smette di funzionare bene. Dentro questo elettrodomestico succede qualcosa di abbastanza semplice: dei bracci rotanti spruzzano acqua calda mescolata a detersivo sui piatti. Quando questi bracci si intasano con residui di cibo o calcare, l’acqua non riesce più a uscire con la giusta pressione e il risultato sono piatti che rimangono sporchi. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - La tua lavastoviglie non va? Forse è sporca. Prova a fare questo