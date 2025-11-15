La storia del colletto della camicia | dall’Italiano al button-down

Il colletto non è un semplice dettaglio di una camicia, ma il suo cuore stilistico. Da secoli, la forma e la struttura del colletto definiscono il carattere di un capo, ne determinano la formalità e raccontano l'evoluzione del gusto maschile. È proprio attraverso la sua silhouette che una camicia può trasformarsi da rigorosa a disinvolta, da classica a contemporanea. Comprendere la storia e le sfumature dei vari tipi di colletto significa leggere la moda maschile con occhi diversi, scoprendo come tradizione e innovazione convivano nel guardaroba di ogni uomo. Il colletto italiano: eleganza e proporzioni perfette.

