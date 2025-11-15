La sfida del Napoli di De Laurentiis è trovare l’equilibrio tra autenticità locale e vocazione globale

SSC Napoli: Visione o Realtà? – Misurare il successo del progetto globale di De Laurentiis Quando Aurelio De Laurentiis prese il Napoli, ci parlò di una “società moderna e ambiziosa”, capace di evolversi da club calcistico a impresa globale di intrattenimento. Pochi lo ascoltarono. Molti pensarono, al solito riccone che in preda alla crisi di mezza età, e già pieno di beni di lusso, avrebbe fatto la figura del ricco mecenate, riportando il Napoli in Serie A sì ma nulla di più. Oggi, dopo anni di crescita, vittorie e rinnovate sfide, anche i papponisti sono scomparsi. Perché? Ha forse il Napoli realizzato la propria missione oppure il progetto internazionale resta in costruzione? Dalla visione all’esecuzione Il primo obiettivo – la stabilità sportiva – è stato raggiunto, anche se in presenza di alta volatilità viste le annate alla Gattuso e di Garcia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - La sfida del Napoli di De Laurentiis è trovare l’equilibrio tra autenticità locale e vocazione globale

