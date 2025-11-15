La Regione Lazio in missione nei Territori occupati palestinesi

Quarantotto ore tra Gerusalemme, Ramallah ed Hebron per trasformare una decisione unanime in servizi sanitari: con il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, abbiamo appena concluso una missione nei Territori . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - La Regione Lazio in missione nei Territori occupati palestinesi

La Regione Lazio dalla parte dei cittadini piu virtuosi. Una misura che offre un risparmio significativo e allo stesso tempo contrasta l'evasione. #noicisiamo @regionelazio.official - facebook.com Vai su Facebook

Audizione sugli interventi per la messa in sicurezza del fosso di Pratolungo Leggi la notizia consiglio.regione.lazio.it/?vw=commission… #Pratolungo #Ambiente #Consiglioregionale #Lazio Vai su X

Usa, missione istituzionale della Regione Lazio a Washington - Il Presidente Francesco Rocca: «Un'occasione importante per rafforzare gli scambi istituzionali, economici e culturali con gli Stati Uniti e per costruire ponti duraturi tra le nostre comunità» Si ... Scrive regione.lazio.it

Rocca “Dalla Regione 2 milioni e centomila euro per Gaza e Cisgiordania” - ROMA (ITALPRESS) – “Due milioni e cento mila euro, di cui un milione e cento mila per Gaza e un milione per la Cisgiordania”, su quest’ultima, “con l’auspicio, però, di presentare un buon progetto che ... Riporta msn.com

"Il Lazio che cresce": un anno di lavoro per lo sviluppo e l'innovazione del territorio - Il Presidente Rocca: «L’obiettivo che ci siamo posti è ambizioso: fare del Lazio un vero e proprio ... Segnala regione.lazio.it