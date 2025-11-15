La Promessa Anticipazioni Spagnole | Maria Fernandez è incinta!

Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che nei prossimi episodi della Soap di Rete4, Maria sarà costretta a fare una confessione sconvolgente sia a Padre Samuel che a Pia. La Fernandez confesserà di essere incinta. ecco cosa succederà. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Maria Fernandez è incinta!

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Maria Fernandez è incinta! - Le anticipazioni spagnole de La Promessa ci rivelano che nei prossimi episodi della Soap di Rete4, Maria sarà costretta a fare una confessione sconvolgente sia a Padre Samuel che a Pia. Da comingsoon.it

La Promessa, anticipazioni spagnole: Samuel scopre che Maria non interrompe la gravidanza - Maria cambia idea e decide di portare a termine la gravidanza, informando subito il prete della sua scelta, ma Samuel rimane sconvolto ... it.blastingnews.com scrive

La Promessa, trame spagnole: Maria vuole abortire, Teresa governante, Petra sconvolta - Maria vuole interrompere la gravidanza e trova il sostegno di Pia e Curro, mentre Petra viene declassata: non è più governante, ma cameriera ... Si legge su it.blastingnews.com