AGI - Nuovo grave infortunio per un'azzurra dello sci alpino. Alessia Guerinoni, 23 anni di Zogno in provincia di Bergamo, si è fatta male per una caduta nel corso di un allenamento sulle nevi di Zinal in Svizzera e salterà l'intera stagione olimpica. Guerinoni, componente del gruppo di Coppa Europa femminile e portacolori delle Fiamme Gialle, è stata trasportata per gli accertamenti del caso presso la casa di cura 'La Madonnina' di Milano. Visitata dalla commissione medica della Fisi, presieduta dal dottor Andrea Panzeri, è stata evidenziata una sospetta rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, la frattura composta del malleolo peroneale e la frattura composta del perone dello stesso ginocchio, oltre a un trauma contusivo con ematoma del ginocchio sinistro. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - La jella perseguita lo sci azzurro. Stagione finita anche per Alessia Guerinoni