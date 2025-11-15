La forza di una donna trame dal 17 al 22 Novembre 2025
Lunedì 17 novembre Emre è molto contento del lavoro di Ceyda e Hatice nel suo bar, al contrario di Idil che, invece, ha continui battibecchi con Ceyda. Mentre Bahar comprende che per il bene dei bambini deve mantenere buoni rapporti con Sarp e Piril e ne parla a Sarp. Così, siedono tutti insieme a tavola a far colazione, ma Bahar si accorge che Doruk ha preso il caricabatterie di Piril. Martedì 18 novembre Nel frattempo, Idil, che è stata cacciata di casa, chiede a Emre di ospitarla per un periodo, ma lui le concede una sola notte. Intanto, Enver va a cercarsi un lavoro e viene indirizzato da un fruttivendolo un po’ sordo che cerca un aiutante. 🔗 Leggi su Soapvibes.it
Approfondisci con queste news
TV Emozioni Italia. Jenna Wave · I'll Love You Till Then (prod. by Jonny Houlihan). La Forza di una Donna moments #LaForzaDiUnaDonna #soapopera #Canale5 - facebook.com Vai su Facebook
“La forza di una donna”, le trame dal 17 al 22 novembre 2025 - Le trame della prima stagione de “La forza di una donna", una nuova dizi turca ispirata alla pluripremiata serie giapponese "Woman", in onda su Canale 5 da lunedì 17 a sabato 22 novembre alle 16. Secondo sorrisi.com
La forza di una donna, trame 17-22 novembre: Enver trova un impiego e ospita Idil - Nella puntata precedente di La forza di una donna, andata in onda sabato 15 novembre, Bahar si è trovata faccia a faccia con Münir, riconoscendolo dalla voce come il responsabile del rapimento dei ... Come scrive it.blastingnews.com
La forza di una donna, trame turche: Suat fa in modo che Sarp perda il suo patrimonio - Nel frattempo, nelle ultime puntate de La forza di una donna andate in onda a metà novembre su Canale 5, la convivenza tra le due famiglie di Sarp non si è rivelata facile. Secondo it.blastingnews.com