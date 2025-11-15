la forza di una donna trame dal 17 al 22 novembre 2025

Lunedì 17 novembre Emre è molto contento del lavoro di Ceyda e Hatice nel suo bar, al contrario di Idil che, invece, ha continui battibecchi con Ceyda. Mentre Bahar comprende che per il bene dei bambini deve mantenere buoni rapporti con Sarp e Piril e ne parla a Sarp. Così, siedono tutti insieme a tavola a far colazione, ma Bahar si accorge che Doruk ha preso il caricabatterie di Piril. Martedì 18 novembre Nel frattempo, Idil, che è stata cacciata di casa, chiede a Emre di ospitarla per un periodo, ma lui le concede una sola notte. Intanto, Enver va a cercarsi un lavoro e viene indirizzato da un fruttivendolo un po’ sordo che cerca un aiutante. 🔗 Leggi su Soapvibes.it

