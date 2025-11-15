Kazakistan Belgio 1-1, Openda entra al 71?: l’attaccante della Juventus gioca solo 20 minuti e non riesce a regalare la vittoria ai suoi. Un pareggio amaro per il Belgio, che non va oltre l’1-1 nella sfida contro il Kazakistan valida per le qualificazioni ai Mondiali. Nonostante una netta superiorità (16 tiri a 6 e maggiore possesso palla), il risultato premia la resistenza dei padroni di casa. Il Kazakistan è andato in vantaggio con Dastan Satpaev, e il Belgio ha pareggiato grazie a un colpo di testa di Hans Vanaken, assistito da Timothy Castagne. Per la Juventus e per l’attacco di Luciano Spalletti, la notizia principale è il minutaggio concesso a Loïs Openda. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kazakistan Belgio 1-1, Openda subentra a match in corso. Ecco quanti minuti ha giocato l’attaccante della Juventus