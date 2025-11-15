Juventus | Spalletti e il borgo di Montaione
Spalletti, il borgo Montaione, borgo del Chianti dal 2018 tra i più belli d’Italia, è il centro di gravità della famiglia Spalletti. Qui, a debita distanza dal caos del calcio, Luciano trova pace tra colline, vigneti e uliveti. Dal 2009, quando comprò il terreno della Rimassa – un paradiso bucolico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Luciano Spalletti è stato pesantemente criticato da Eder L'ex attaccante dell'Inter e della Sampdoria ha parlato a chiare lettere del suo rapporto con l'attuale allenatore della Juventus: "Mai sopportata la sua ipocrisia. Come allenatore è il top, come uomo..." - facebook.com Vai su Facebook
`: “ ` “ In casa Juventus c’è da monitorare la situazione Locatelli col nuovo corso targato Luciano Spalletti #sportitalia #juventus #locatelli Vai su X
“La Juve? Spalletti non doveva pensarci due volte, può fare un altro capolavoro” - Viaggio nei luoghi in cui l’allenatore bianconero torna per trovare pace e serenità. Da msn.com
Tuttosport - 'Spalletti ci sperava, ma non era convinto', il retroscena prima della chiamata della Juventus - A raccontarlo è Paolo Pomponi, sindaco di Montaione, uno dei posti del 'cuore' del tecnico toscano. Lo riporta ilbianconero.com
"Spalletti alla Juve un sogno, glielo chiedevo da anni": parla il sindaco di Montaione - Grande tifoso bianconero, si esprime così sul nuovo tecnico, che possiede una tenuta proprio nel borgo toscano ... tuttosport.com scrive