Juventus | Spalletti e il borgo di Montaione

Ilprimatonazionale.it | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti, il borgo Montaione, borgo del Chianti dal 2018 tra i più belli d’Italia, è il centro di gravità della famiglia Spalletti. Qui, a debita distanza dal caos del calcio, Luciano trova pace tra colline, vigneti e uliveti. Dal 2009, quando comprò il terreno della Rimassa – un paradiso bucolico L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

juventus spalletti e il borgo di montaione

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti e il borgo di Montaione

Contenuti che potrebbero interessarti

juventus spalletti borgo montaione“La Juve? Spalletti non doveva pensarci due volte, può fare un altro capolavoro” - Viaggio nei luoghi in cui l’allenatore bianconero torna per trovare pace e serenità. Da msn.com

juventus spalletti borgo montaioneTuttosport - 'Spalletti ci sperava, ma non era convinto', il retroscena prima della chiamata della Juventus - A raccontarlo è Paolo Pomponi, sindaco di Montaione, uno dei posti del 'cuore' del tecnico toscano. Lo riporta ilbianconero.com

juventus spalletti borgo montaione"Spalletti alla Juve un sogno, glielo chiedevo da anni": parla il sindaco di Montaione - Grande tifoso bianconero, si esprime così sul nuovo tecnico, che possiede una tenuta proprio nel borgo toscano ... tuttosport.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Juventus Spalletti Borgo Montaione