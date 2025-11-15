Jovanotti | salviamoci con la mia Arca di Lorè

«Siamo come sempre alla fine del mondo e all’inizio di qualcosa», ha dichiarato, citando Jorge Luis Borges, Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, nel presentare alla stampa i suoi nuovi progetti, dal palco del romano Teatro della Cometa: il nuovo album «Niuiorcherubini», in uscita il 20 novembre per Island Records, e «L’Arca di Loré», tour inclusivo, senza barriere geografiche o artistiche.. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Jovanotti: salviamoci con la mia «Arca di Lorè»

Contenuti che potrebbero interessarti

Jovanotti: salviamoci con la mia «Arca di Lorè» - Tutti i progetti del cantautore: il 20 l’album «Niuiorcherubini» poi un doppio tour in Italia e nel mondo ... Da gazzettadelsud.it

Jovanotti, pronti per il tour mondiale: «Sull’arca di Lore’, in fuga da giorni cupi» - Qualcosa avevamo subodorato annunciando la tappa del 5 settembre 2026 ad Agnano del suo prossimo tour. Si legge su ilmattino.it

Jovanotti, gira il mondo con L'Arca di Loré e pubblica l'album Niuiorcherubini - La parte italiana del viaggio avrà protagonista il Sud e gli spostamenti saranno fatti in bicicletta: chiunque potrà pedalare con ... Lo riporta tg24.sky.it