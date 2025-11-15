Jovanotti presenta il nuovo disco e lancia il tour L’arca di Lorè con festa finale al Circo Massimo di Roma E su Sanremo | Se Fiorello tornasse…
Ascoltare Jovanotti è come ricevere una carica di energia: non parla solo di musica, ma di vita, con un entusiasmo contagioso che lo mantiene giovane nonostante il prossimo traguardo dei 60 anni. Per celebrare questo momento, l’artista ha preparato diverse novità per i suoi fan, a cominciare dal nuovo album NIUIORCHERUBINI, in uscita il 20 novembre in digitale e poco dopo in formato fisico. Il disco nasce a New York, frutto di sei giorni di jam session intense registrate su nastro analogico, senza correzioni o sovraincisioni, per catturare un suono autentico e spontaneo. La produzione è curata da Federico Nardelli e include una collaborazione speciale con Oscar Hernandez, leggenda della musica latina newyorkese, nella versione “salsa dura” di Senza se e senza ma. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
