Jerry Scotti la clamorosa notizia! Si sa solo adesso
A partire dal 7 dicembre 2025, Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5 con una nuova edizione di “Chi vuol essere milionario?”. Il ritorno di uno dei quiz più amati della televisione italiana era atteso da tempo, ma nelle ultime ore un clamoroso spoiler ha acceso ancora di più la curiosità dei fan. Come rivelato da DavideMaggio.it, durante una delle puntate in onda a dicembre accadrà qualcosa di eccezionale: un momento destinato a entrare nella storia del celebre programma Mediaset. Un ritorno con il botto. Il portale ha svelato in anteprima la notizia che ha infiammato i social: «Nelle puntate in programma a dicembre, in prima serata, il pubblico di Canale 5 assisterà alla fatidica vittoria del milione di euro in palio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
