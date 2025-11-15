Jannik Sinner stende anche De Minaur ora aspetta Alcaraz | verso la resa dei conti in finale alle Atp Finals

Open.online | 15 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È un treno in corsa Jannik Sinner  in queste Atp Finals. L’altoatesino archivia anche la pratica Alex De Minaur per 2-0 (7-5 6-2)  e conquista la finalissima del torneo di fine stagione. Il rodaggio del tennista azzurro dura dieci game, poi si sblocca e inizia a prendere il controllo degli scambi. Per l’australiano non c’è speranza di reggere il ritmo imposto da Sinner ed è costretto a cedere. Domani, domenica 16 novembre alle ore 20.30, l’azzurro per il terzo anno consecutivo sarà tra i protagonisti dell’ultimo atto e cercherà di bissare il successo dello scorso anno. A sfidarlo il vincente della partita tra Carlos Alcaraz, strafavorito nella sua semifinale, e la sorpresa Auger-Aliassime, che giocano alle 20. 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

jannik sinner stende deJannik Sinner stende anche De Minaur, ora aspetta Alcaraz: verso la resa dei conti in finale alle Atp Finals - L’altoatesino non sbaglia contro l’australiano, controllando le prime fasi del match e sgasando in un secondo set dominato in lungo e in largo ... open.online scrive

jannik sinner stende deTorino e l'ovazione da rockstar per Sinner: "Giocare in casa è speciale. Da voi una spinta in più" - "È l'ultimo torneo dell'anno e siamo tutti stanchi, ma io ho le persone con me. Si legge su msn.com

jannik sinner stende deJannik Sinner: “Voglio andare il più avanti possibile a Torino, sto servendo in maniera più intelligente” - Jannik Sinner risponde a Carlos Alcaraz e chiude anch'egli il proprio girone da imbattuto nelle ATP Finals 2025. Come scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Jannik Sinner Stende De