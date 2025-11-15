Jannik Sinner stende anche De Minaur ora aspetta Alcaraz | verso la resa dei conti in finale alle Atp Finals

È un treno in corsa Jannik Sinner in queste Atp Finals. L’altoatesino archivia anche la pratica Alex De Minaur per 2-0 (7-5 6-2) e conquista la finalissima del torneo di fine stagione. Il rodaggio del tennista azzurro dura dieci game, poi si sblocca e inizia a prendere il controllo degli scambi. Per l’australiano non c’è speranza di reggere il ritmo imposto da Sinner ed è costretto a cedere. Domani, domenica 16 novembre alle ore 20.30, l’azzurro per il terzo anno consecutivo sarà tra i protagonisti dell’ultimo atto e cercherà di bissare il successo dello scorso anno. A sfidarlo il vincente della partita tra Carlos Alcaraz, strafavorito nella sua semifinale, e la sorpresa Auger-Aliassime, che giocano alle 20. 🔗 Leggi su Open.online

