Jannik Sinner lotta un set poi travolge De Minaur e vola all’atto conclusivo delle ATP Finals
Jannik Sinner fa 13-0 con Alex De Minaur e conquista l’ultimo atto delle ATP Finals 2025. L’altoatesino soffre un set, poi libera tutta la sua potenza e conclude in due set con il punteggio di 7-6 6-2 dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco. Si tratta delle tredicesima vittoria in altrettanti incontri per l’azzurro contro l’australiano, che ha lottato per un’ora alla pari con il numero due del mondo per poi crollare fisicamente e anche mentalmente davanti ad un avversario inarrestabile. Sinner ottiene la trentesima vittoria indoor consecutiva e questa è anche la sua decima finale stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
