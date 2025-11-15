ITS ICT Campus la prima riunione del Comitato Tecnico scientifico

Tempo di lettura: 3 minuti Oggi si è riunito il neo costituito Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione ITS ICT CAMPUS, composto dai 13 neo eletti rappresentanti di scuole, università, enti di formazione e imprese. La giornata si è aperta con il saluto del Presidente della Fondazione, prof. Gerardo Canfora, che ha augurato al Comitato un proficuo lavoro per la programmazione e l’indirizzo delle attività dell’ITS. Per gli istituti scolastici soci fondatori erano presenti i delegati: prof. Amedeo Lepore (IIS Palmieri Rampone Polo – Benevento), prof. Armando Calabrese (ITI G.B.B. Lucarelli – Benevento) e prof. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

