Italia Sudafrica il match di rugby dell’Allianz Stadium si conclude con una sconfitta | gli azzurri hanno ceduto nel finale di gara

Italia Sudafrica, la Nazionale di Quesada cede nel finale all’Allianz Stadium. Azzurri in partita per 70 minuti, nonostante l’inferiorità numerica avversaria. All’Allianz Stadium di Torino, il secondo test match di prestigio in questo autunno per l’ Italrugby di Gonzalo Quesada si è chiuso con una sconfitta. La nazionale azzurra, reduce dall’esaltante successo della settimana scorsa contro l’ Australia, ha perso a Torino contro il Sudafrica campione del mondo per 32-14. La partita, valida per le Quilter Nations Series 2025, è stata giocata all’ Allianz Stadium davanti a 32.103 spettatori. Nonostante il risultato finale, l’ Italia è rimasta in partita per 70 minuti, prima del crollo finale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

