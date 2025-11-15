Italia-Norvegia probabili formazioni e orari tv Frattesi titolare Davanti c' è Esposito
Roma, 15 novembre 2025 - Alla fine, il tanto auspicato (e improbabile) miracolo sportivo non c'è stato: nonostante un primo tempo di sofferenza chiuso sullo 0-0, la Norvegia ha battuto l' Estonia, blindando così la leadership del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. La matematica, in teoria, non c'è ancora, perché l' Italia potrebbe scavalcare gli scandinavi (oggi a 21 punti, 3 in più degli azzurri) e dunque evitare i playoff di fine marzo vincendo con 9 gol di scarto: praticamente impossibile per una Nazionale che si è recentemente imposta a fatica contro la cenerentola Moldavia e anche per la forza indiscussa di Erling Haaland e soci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
?Un titolare non sarà in campo per Italia-Norvegia https://mdst.it/47ZuxWC #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
2026 ITALIA NORVEGIA Domani, domenica 16 novembre, Milano #Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro @ITAAirways Vai su X
Italia-Norvegia, probabili formazioni e orari tv. Frattesi titolare. Davanti c'è Esposito - Il gol alla Moldavia vale la conferma dall'inizio dell'attaccante dell'Inter così come, dietro, di Mancini. Scrive sport.quotidiano.net
Italia-Norvegia, le probabili formazioni e le scelte di Gattuso: Pio Esposito con Retegui in attacco - L'Italia affronterà la Norvegia nell'ultimo match del gruppo I delle qualificazioni ai Mondiali 2026: le probabili formazioni e le scelte del CT Gennaro ... Riporta fanpage.it
Italia-Norvegia: orario, formazioni, dove vederla in tv e in streaming. Agli azzurri serve un miracolo - Ultimo appuntamento di questa fase delle qualificazioni Mondiali per l'Italia di Gennaro Gattuso, impegnata a San Siro contro la Norvegia: tutte le info. Riporta sport.virgilio.it