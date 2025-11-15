Italia-Norvegia probabili formazioni e orari tv Frattesi titolare Davanti c' è Esposito

Roma, 15 novembre 2025 - Alla fine, il tanto auspicato (e improbabile) miracolo sportivo non c'è stato: nonostante un primo tempo di sofferenza chiuso sullo 0-0, la Norvegia ha battuto l' Estonia, blindando così la leadership del Gruppo I di qualificazione ai Mondiali 2026. La matematica, in teoria, non c'è ancora, perché l' Italia potrebbe scavalcare gli scandinavi (oggi a 21 punti, 3 in più degli azzurri) e dunque evitare i playoff di fine marzo vincendo con 9 gol di scarto: praticamente impossibile per una Nazionale che si è recentemente imposta a fatica contro la cenerentola Moldavia e anche per la forza indiscussa di Erling Haaland e soci. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

