Italia-Germania | Steinmeier ' teniamo viva memoria vittime guerra e tirannide' **

Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - "Se ricordiamo la storia dell'amicizia italo-tedesca, non possiamo tralasciare i capitoli bui. Negli anni passati la commemorazione comune dei crimini compiuti durante il nazionalsocialismo da tedeschi, dai loro complici e dai loro collaboratori è sempre stata particolarmente a cuore sia a te, caro Sergio, che a me. Dobbiamo continuare a tenere viva la memoria delle vittime della guerra e della tirannide, soprattutto adesso! Pertanto, Signor Presidente, sono molto grato che Lei domani prenda la parola al Bundestag tedesco in occasione della commemorazione principale della Giornata di Lutto nazionale".

