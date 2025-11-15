**Italia-Germania | Steinmeier ' nostra amicizia tesoro gemellaggi Comuni rafforzano Ue' **
Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - "'Non c'è due senza tre' o come di dice in tedesco: 'Tutte le cose buone sono tre'. Oggi siamo giunti alla terza edizione del Premio per la cooperazione comunale tra Italia e Germania. Caro Sergio, noi ricordiamo molto bene il conferimento di due anni fa nella tua terra siciliana, a Siracusa. E questa volta, per quest'evento, ci incontriamo di nuovo qui a Berlino. Il Premio italo-tedesco per la cooperazione comunale mi sta molto a cuore. Rappresenta l'amicizia fra i nostri due Paesi e soprattutto le tante persone, in Italia e in Germania, che negli scorsi decenni hanno seguito, curato, consolidato e approfondito quest'amicizia con il loro impegno per i gemellaggi fra Comuni". 🔗 Leggi su Iltempo.it
