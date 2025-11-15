**Italia-Germania | Steinmeier ' dobbiamo gratitudine e rispetto a immigrati italiani' **
Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - "Siamo cresciuti insieme anche economicamente, non da ultimo grazie all''Accordo sul reclutamento e il collocamento dei lavoratori italiani nella Repubblica Federale di Germania', che i nostri Paesi hanno concluso 70 anni fa, il 20 dicembre 1955. È stato un accordo rivoluzionario che ha plasmato la vita e le storie familiari di centinaia di migliaia di persone che sono arrivate in Germania dall'Italia per lavorare e vivere. Molti di loro provenivano dall'Italia meridionale, che è anche la Sua casa, Signor Presidente. Con il loro lavoro, spesso faticoso, tutte queste persone hanno dato un contributo fondamentale alla crescita economica del nostro Paese, che da tempo è diventato la casa di molti di loro e delle loro famiglie". 🔗 Leggi su Iltempo.it
