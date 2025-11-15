Italia-Germania | Mattarella ' municipi maestri cittadinanza giovani sperimentano democrazia'

Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - "I Municipi sono maestri di cittadinanza, a partire dalla finalizzazione, progettazione, organizzazione, condivisione degli spazi. I luoghi in cui abitare, comunicare, esprimersi, lavorare sono di per sè assai indicativi: è lì che i giovani sperimentano davvero cosa significhi democrazia, partecipazione, vita in comunità. É così che una collettività cresce investendo sul suo futuro". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia a Berlino per la consegna del 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania', insieme all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier.

