Italia-Germania | Mattarella ' Comuni creativi per sfide nazionali e internazionali'

Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - "I Comuni si trovano ad essere laboratori di innovazione, a confronto con la sfida ambientale. A fronte di questioni come l'inquinamento, il traffico, gli sprechi anche energetici, così come lo spopolamento e il rischio di desertificazione di servizi per i centri minori, nascono soluzioni creative. Di cui beneficiano i livelli nazionali e sovranazionali. Rafforzare il loro protagonismo, sostenere le reti tra amministrazioni locali, valorizzando il dialogo tra città e cittadini è, dunque, lungimirante". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia a Berlino per la consegna del 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania', insieme all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier "Desidero, quindi, ringraziare tutte le municipalità tedesche e italiane che hanno presentato progetti per questo Premio -ha aggiunto il Capom dello Stato- e rivolgere le mie congratulazioni ai sindaci dei Comuni vincitori, esprimendo apprezzamento per il contributo fornito al rafforzamento dei legami tra i nostri Paesi, le nostre istituzioni, i nostri cittadini". 🔗 Leggi su Iltempo.it

