Italia-Germania | Mattarella ' bene valorizzare Comuni fucine di umanità migliorano società'

Berlino, 15 nov. (Adnkronos) - "Oggi più che mai le municipalità sono protagoniste di un nuovo capitolo della storia globale. Nel mondo, attraversato da tensioni profonde, geopolitiche e climatiche, da spinte regressive, le città non sono soltanto luoghi in cui riparare, sono fucine di umanità, incontro tra i popoli, nodi di una rete in cui si vivono esperienze che possono migliorare la vita delle nostre società". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia a Berlino per la consegna del 'Premio dei Presidenti per la cooperazione comunale tra Italia e Germania', insieme all'omologo tedesco Frank-Walter Steinmeier. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Italia-Germania: Mattarella, 'bene valorizzare Comuni fucine di umanità, migliorano società'

Approfondisci con queste news

Allarme Bce sulla crescita: “Europa a due velocità, Italia e Germania ferme” Vai su X

La Bce: 'La crescita Ue a due velocità, Italia e Germania ferme'. Nel terzo trimestre espansione più forte in Spagna, Francia e Olanda #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Italia-Germania: Mattarella a Berlino a colloquio con Steinmeier, alle 16 consegna Premio Comuni - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è a colloquio a palazzo Bellevue, a Berlino, con l'omologo tedesco Frank- Lo riporta msn.com

Mattarella a colloquio con Steinmeier a Palazzo Belleuve, a Berlino - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Palazzo Bellevue, sede della presidenza tedesca ... Come scrive stream24.ilsole24ore.com

Italia-Germania: Mattarella, 'emigrati italiani e discendenti hanno unito due Paesi' - "Ricordiamo l'intesa che settanta anni fa ha sospinto tanti lavoratori italiani a recarsi in Germania: il ruolo che hanno svolto è stato al di là del proprio lavoro, di ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive